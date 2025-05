Il ministro della Giustizia, nel corso del Question Time, ha sostenuto che l'alert del braccialetto elettronico sarebbe insufficiente se non affiancato dal tentativo della vittima di trovare rifugio in un posto sicuro, magari "in una chiesa o in una farmacia" L'articolo Braccialetto elettronico, dopo la bufera su Nordio interviene Roccella: “Hanno limiti oggettivi, servono misure dure” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

