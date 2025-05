Braccialetti elettronici polemica dopo le frasi di Nordio | Irresponsabile Scaricabarile istituzionale

Di fronte al mal funzionamento dei braccialetti elettronici, il ministro della Giustizia Carlo Nordio scarica la responsabilitĂ della soluzione sulle vittime. Le sue parole, pronunciate durante il question time in Senato, hanno provocato le polemiche dei centri antiviolenza, delle opposizioni e della sorella di una delle vittime recenti. “Il funzionamento”, ha detto il Guardasigilli, “è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone: nel momento dell’allarme, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l’intervento delle forze dell’ordine. Dobbiamo coniugare questi due elementi dando un’allerta alla vittima, affinchĂ© sia in grado – nel momento in cui coglie questo momento di pericolo – di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia, in un luogo piĂą o meno protetto”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

