Botte e sangue alla festa del patrono | arrestati per tentato omicidio

Una festa di San Faustino si è trasformata in un incubo a Darfo Boario Terme, con una violenta aggressione che ha immobilizzato l'attenzione dei carabinieri. Due giovani, di 20 e 26 anni, di origini straniere, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo aver gravemente ferito un ragazzo di 19 anni in Piazza Mercato.

Sono stati entrambi arrestati dai carabinieri i due ragazzi di 20 e 26 anni, di origini straniere, ritenuti responsabili della brutale aggressione a danno di un giovane di 19 anni in Piazza Mercato a Darfo Boario Terme, il 15 febbraio scorso in occasione dei festeggiamenti di San Faustino, santo.

