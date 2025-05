Botte e accoltellamenti durante la festa del patrono di Darfo Boario Terme due arresti per tentato omicidio

Durante i festeggiamenti per il patrono San Faustino a Darfo Boario Terme, la situazione è degenerata in violenza, con botte e accoltellamenti. Due nord-africani sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi, scatenando preoccupazione nella comunità per la sicurezza durante eventi pubblici.

