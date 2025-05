Botte alla compagna da mesi 39enne fermato dai carabinieri | l' aveva anche colpita al volto con un coltellino

Un uomo di 39 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri a Giardini Naxos per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. La donna ha subito violenze per mesi, culminate in un'aggressione in cui è stata colpita al volto con un coltellino. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Ieri notte a Giardini Naxos, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, già noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della compagna. L'arresto è stato operato in flagranza di reato.

