borse europee in lieve miglioramento nonostante calo del dollaro e del greggio

Le borse europee mostrano un lieve miglioramento nonostante il calo del dollaro e del greggio, sostenute da dati positivi su Pil, occupazione e produzione industriale dell'Eurozona. Milano segna una flessione dello 0,35%, mentre Londra e Madrid si muovono in territorio positivo. I future Usa si trovano in rosso in attesa delle richieste settimanali.

Leggero miglioramento per le principali borse europee Borse dopo il Pil, l'occupazione e la produzione industriale dell'Eurozona. Milano cede lo 0,35%, Parigi lo 0,18% e Francoforte lo 0,1%, mentre Londra (+0,06%) e Madrid (+0,26%) girano in positivo. In rosso i future Usa in attesa delle richieste di sussidi di disoccupazione, dell'indice manifatturiero dello stato di New York, degli gli indici Fed di Filadelfia e delle vendite al dettaglio in aprile. Prosegue il ribasso del dollaro a 0,89 euro e 0,75 sterline,, mentre amplia il calo il greggio (Wti -4,07% a 60,56 dollari al barile) in vista di un accordo tra Usa e Iran, che consentirà al paese aumentare le proprie esportazioni. In calo anche l'oro (-2% a 3.170,9 dollari l'oncia), mentre gira di nuovo in negativo il gas (+0,49% a 34,89 euro al MWh).

Le Borse europee iniziano la giornata con un trend positivo, ispirate dalle dichiarazioni rilasciate dalla presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, durante un'intervista su France 2.