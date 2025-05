Borse europee fiacche dopo calo di Wall Street titoli di Stato in rialzo

Le borse europee mostrano una fiacchezza dopo l'avvio in calo di Wall Street, con una pausa nei guadagni recenti. Nel frattempo, i titoli di Stato sono in rialzo, sostenuti dalle aspettative di ulteriori tagli da parte della Fed, in risposta ai più recenti dati economici.

Le Borse europee restano fiacche dopo l'avvio in calo di Wall Street, con i mercati azionari che si prendono una pausa dopo il forte recupero messo a segno nelle ultime settimane mentre salgono i titoli di Stato, che beneficiano delle aspettative di maggiori tagli da parte della Fed in scia ai dati macro deboli sull'economia americana - vendite al dettaglio, sussidi di disoccupazione, produzione industriale, a cui si aggiunge la frenata dei prezzi alla produzione. "Auspicabilmente eviteremo" la recessione "ma non la togliere ancora dal tavolo", ha detto a Bloomberg il ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon. Milano e Parigi cedono lo 0,1% mentre Francoforte sale dello 0,2% e Londra dello 0,3%, grazie al pil trimestrale britannico migliore delle attese, mentre quello dell'eurozona è salito solo dello 0,3%, a fronte di una crescita prevista dello 0,4%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee fiacche dopo calo di Wall Street, titoli di Stato in rialzo

