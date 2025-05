Borse europee contrastate | Milano in calo Madrid e Londra in positivo

Leggero miglioramento per le principali borse europee Borse dopo il Pil, l'occupazione e la produzione industriale dell'Eurozona. Milano cede lo 0,35%, Parigi lo 0,18% e Francoforte lo 0,1%, mentre Londra (+0,06%) e Madrid (+0,26%) girano in positivo. In rosso i future Usa in attesa delle richieste di sussidi di disoccupazione, dell'indice manifatturiero dello stato di New York, degli gli indici Fed di Filadelfia e delle vendite al dettaglio in aprile. Prosegue il ribasso del dollaro a 0,89 euro e 0,75 sterline,, mentre amplia il calo il greggio (Wti -4,07% a 60,56 dollari al barile) in vista di un accordo tra Usa e Iran, che consentirà al paese aumentare le proprie esportazioni. In calo anche l'oro (-2% a 3.170,9 dollari l'oncia), mentre gira di nuovo in negativo il gas (+0,49% a 34,89 euro al MWh). 🔗Leggi su Quotidiano.net

