Borse deboli in Asia e Pacifico, dove prevalgono le prese di beneficio dopo l'euforia a seguito dell' accordo tra Usa e Cina sui dazi nel fine settimana. Sui mercati - spiegano gli operatori - torna la cautela con gli occhi di nuovo puntati sulla guerra tra Russia e Ucraina, sul Medio Oriente e sulle tensioni tra India e Pakistan. Tokyo ha ceduto lo 0,98%, Taiwan lo 0,24%, Seul lo 0,69% mentre Sidney (+0,22%) si è mossa in controtendenza. Ancora aperte Hong Kong (-0,88%), Shanghai (-0,54%), Mumbai (-0,23%) e Singapore (+0,37%). In rosso i future sull'Europa e su Wall Street, dopo il Pil del Regno Unito migliore delle stime. Attesa in Francia l'inflazione di aprile, mentre l'Eurozona diffonde il Pil e la produzione industriale di marzo. Dagli Usa arrivano le richieste di sussidi insieme ad altri indicatori, tra cui l'indice manifatturiero dello stato di New York, gli indici Fed di Filadelfia e le vendite al dettaglio di aprile. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Borse asiatiche deboli: prese di beneficio dopo accordo Usa-Cina, focus su tensioni globali