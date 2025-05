Borsa | Milano chiude in lieve rialzo e aggiorna i massimi

La Borsa di Milano chiude in lieve rialzo, segnando nuovi massimi dal 2007. L'indice Ftse Mib termina le contrattazioni con un aumento dello 0,15%, attestandosi a 40.418 punti, confermando la continuazione di una fase positiva per Piazza Affari.

Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari, che aggiorna i massimi dal 2007. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazione in progresso dello 0,15% a 40.418 punti.

Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, Ftse Mib +0,22%

Si legge su ansa.it: Seduta leggermente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,22% a 38.560 punti. (ANSA). (ANSA) ...

Borsa: Milano chiude a +1,4%, balzo di Stellantis, Stm e Iveco

Lo riporta msn.com: (ANSA) - MILANO, 12 MAG - Piazza Affari ha chiuso in rialzo la prima seduta della settimana con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,4% a 39.921 punti, tra scambi fiume per 5,33 miliardi di euro di co ...

