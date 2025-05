Borsa | l' Europa chiude in rialzo Francoforte +072%

Le Borse europee chiudono in territorio positivo, segnando un cauto rialzo. Francoforte guida il guadagno con un incremento dello 0,72%, seguita da Londra e Parigi, rispettivamente a +0,57% e +0,21%. Gli investitori mostrano fiducia nonostante l'incertezza economica.

Chiusura in cauto rialzo per le Borse europee. Francoforte ha terminato la seduta in progresso dello 0,72%, Londra dello 0,57% e Parigi dello 0,21%.

