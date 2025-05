Borsa | Hong Kong negativa apre a -031%

La Borsa di Hong Kong apre in territorio negativo, con l'indice Hang Seng che segna un calo dello 0,31% a 23.567,89 punti. Anche gli indici cinesi, come il Composite di Shanghai e quello di Shenzhen, registrano perdite, rispettivamente dello 0,15% e dello 0,31%, evidenziando un avvio di seduta poco favorevole per i mercati.

La Borsa di Hong Kong cede terreno in avvio di seduta: l'indice Hang Seng perde nelle prime battute lo 0,31%, scivolando a 23.567,89 punti. L'indice Composite di Shanghai cede lo 0,15% a quota 3.398,70, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,31% scivolando a 2.004,30.

