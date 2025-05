Borsa di Tokyo apre in calo | Nikkei scende dello 077% tra incertezze commerciali USA-Cina

La Borsa di Tokyo apre in calo, con il Nikkei che segna una flessione dello 0,77%. Gli investitori mostrano cautela, influenzati dalla chiusura mista degli indici azionari statunitensi e dall'incertezza riguardo alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, in attesa di aggiornamenti cruciali per il mercato.

La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono maggiori dettagli dalle trattative del commercio tra Cina e Stati Uniti. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,77% arretrando dai massimi in due mesi e mezzo a quota 37.833,86, con una perdita di 294 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta leggermente, sul dollaro a 146,70 e sull'euro poco sotto a 164. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in calo: Nikkei scende dello 0,77% tra incertezze commerciali USA-Cina

Borsa di Tokyo in calo: Nikkei perde lo 0,77% tra incertezze commerciali Cina-USA

La Borsa di Tokyo apre in negativo con il Nikkei in calo dello 0,77%, influenzato dalle trattative commerciali tra Cina e USA.

Borsa di tokyo, chiusura stabile: Nikkei in lieve calo dello 0,14%

La Borsa di Tokyo ha chiuso con leggere variazioni, registrando una flessione dello 0,14% per l'indice Nikkei, che si è fermato a 38.128,13 punti. Nonostante un avvio positivo, l'indice ha corretto al ...

Borsa di Tokyo apre cauta: impatto del calo Nasdaq e limiti esportazione Nvidia

La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, seguendo la frenata del settore tecnologia, dopo il tonfo sul listino del Nasdaq del titolo dell'azienda di chips di alta fascia ...

