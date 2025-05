Boom di allergie primaverili Ivan Carrara | Siamo nel momento clou

La primavera porta con sé un'esplosione di colore e natura, ma anche un aumento delle allergie stagionali. Ivan Carrara analizza il fenomeno del boom delle allergie primaverili, note come febbre da fieno. I pollini da piante fiorite scatenano fastidiosi sintomi in chi è sensibile, rendendo questa stagione una sfida per molti.

È boom delle allergie primaverili. Note anche come febbre da fieno o rinite allergica stagionale, sono causate dall’esposizione ai pollini di diverse piante che fioriscono in primavera. Questi pollini possono scatenare reazioni allergiche in soggetti sensibili, con sintomi come starnuti, naso chiuso, prurito agli occhi e altro ancora. Tracciando il punto della situazione, il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, spiega: “Siamo nel momento clou, in queste settimane ne stanno soffrendo tante persone. A incidere sono gli sbalzi climatici, con un caldo precoce che ha caratterizzato l’inizio della primavera, seguito da tanta pioggia e poi il ritorno del caldo. Questo andamento favorisce le fioriture e di conseguenza un’abbondante presenza di pollini in atmosfera. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Boom di allergie primaverili, Ivan Carrara: “Siamo nel momento clou”

Se ne parla anche su altri siti

Pollini e smog boom allergie

Riporta msn.com: La primavera è la stagione più critica per chi soffre di allergia. Il boom dei fagioli di Bud Spencer: la famiglia va da zero a 10 milioni di fatturato in due anni Pensione Maggio, Quando Esce i ...

Allergie primaverili: quali sono le più diffuse e come riconoscerle

msn.com scrive: Tuttavia, sotto questa bellezza incontaminata si nasconde un’insidia che colpisce milioni di persone: le allergie primaverili. Le allergie primaverili e il sistema immunitario Le allergie ...

"Elisir" e le allergie primaverili

Riporta rai.it: La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 12 marzo, alle 10.15 su Rai 3, si aprirà parlando delle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Boom dell'online: decuplicate vendite su internet

Il Covid-19 ha dato un forte impulso al commercio elettronico: in Italia i volumi di transazioni online negli ultimi 12 mesi sono cresciuti del 15,4%, del 7% solo nel lockdown, con un aumento della domanda di prodotti del 10 %.