Bonus lavastoviglie i soldi non basteranno per tutti | la Regione prepara il click day

La Regione si prepara a lanciare il click day per il bonus lavastoviglie, ma i 196 mila euro stanziati non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Attraverso Sicilia Digitale, saranno attivate fasi per gestire le domande e ottimizzare l'accesso al contributo, in un'atmosfera di attesa e incertezze per gli interessati.

I 196 mila euro stanziati non basteranno per accontentare tutte le richieste, così la Regione attraverso Sicilia Digitale, la societĂ partecipata che si occupa di sistemi informatici, sta preparando la piattaforma per richiedere il bonus lavastoviglie. "Saranno due le fasi previste: nella prima. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bonus lavastoviglie, i soldi non basteranno per tutti: la Regione prepara il click day

Come scrive palermotoday.it: La dotazione finanziaria è di 196 mila euro e a ogni richiedente ne saranno erogati 200 al massimo. In tanti attendono la piattaforma per caricare le domande. Il dipartimento Acqua e rifiuti: "Attendi ...

