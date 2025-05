Bonus Giovani da 500 a 650 euro al mese | al via le domande Chi può richiederlo le condizioni

Dal 16 maggio, giovani lavoratori possono richiedere il Bonus Giovani, un sostegno mensile compreso tra 500 e 650 euro. Questa iniziativa, prevista dal decreto Coesione del 2024, mira a incentivare l'assunzione con contratti stabili, contribuendo a ridurre la precarietà nel mercato del lavoro. Scopriamo insieme chi può beneficiarne e quali sono le condizioni da rispettare.

Bonus Giovani, dal 16 maggio è possibile fare la richiesta. Cos'è, a chi è rivolto, tutte le regole contenute nel decreto attuativo. Il Bonus Giovani è una misura che il governo ha introdotto nel cosiddetto decreto Coesione nel 2024. Ha lo scopo di favorire i contratti stabili, diminuendo la precarietà nel mondo del lavoro. È destinato ai datori del settore privato e prevede che questi ultimi siano esonerati dal versamento dei contributi nel momento in cui decidono di assumere giovani dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Dal 16 maggio sarà possibile presentare una domanda online, compilando il modulo sul Portale delle Agevolazioni del sito ufficiale Inps. Tramite questo strumento è possibile ricevere in tempo reale un riscontro dell'avvenuta comunicazione.

