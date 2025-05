bonus facciate maxi sequestro da 11 milioni di euro in toscana indagata anche una commercialista

Prato, 15 maggio 2025 – Una delle più imponenti operazioni contro le frodi sui bonus edilizi mai condotte in Toscana ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Prato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura pratese. A suo nome 1.600 società per il commercio sul web. Scatta la mannaia della guardia di finanza Le indagini hanno portato all'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip di 11 milioni di euro tra beni immobili e mobili (8,5 milioni), un albergo, un opificio industriale e una casa (2 milioni) e tre società di capitali per un valore complessivo del capitale sociale pari a 300.000 euro. Le frodi fiscali contestate sarebbero state orchestrate, spiegano la Gdf in una nota, da un sodalizio composto da un imprenditore già noto per reati tributari e fallimentari, « ideatore del meccanismo fraudolento », da un prestanome, formalmente intestatario delle società usate per la creazione dei crediti fittizi e da una commercialista attiva tra le province di Prato e Pistoia, già rappresentante legale di una delle imprese coinvolte e «materialmente incaricata della trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni finalizzate alla generazione dei falsi crediti». 🔗Leggi su Lanazione.it

