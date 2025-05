Bonus Energia la Regione riprogramma 14 milioni di euro per estendere gli aiuti alle imprese

La Regione Sicilia ha deciso di riprogrammare 14 milioni di euro per estendere il Bonus Energia, a sostegno delle imprese locali. L'assessorato alle AttivitĂ produttive ha destinato 12,5 milioni di euro a questo iniziativa, garantendo aiuti a oltre 450 aziende e fortificando la resilienza del tessuto economico siciliano.

L'assessorato regionale alle Attività produttive ha definito la riprogrammazione dei fondi finalizzati all'erogazione del Bonus Energia, con uno stanziamento complessivo di 12,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Poc Sicilia. La misura consentirà di liquidare il contributo a oltre 450.

La misura consentirà di liquidare il contributo ad oltre 450 aziende siciliane che avevano presentato domanda, ma erano rimaste in attesa per mancanza di fondi

Bonus Energia Sicilia, riprogrammati 14 milioni per mille imprese in più

L'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha commentato: "Il Bonus Energia è stato concepito per supportare le imprese siciliane in una fase delicata, segnata dalle conseguenze

