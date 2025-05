Bonus da 200 euro per le bollette elettriche | consulta i requisiti e come ottenerlo

L'Arera ha approvato un bonus di 200 euro per le bollette elettriche, destinato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà . Scopri i requisiti e le modalità per ottenere il bonus e alleggerire le spese energetiche.

Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: consulta i requisiti e come ottenerlo. Via libera dell’ Arera al bonus di 200 euro nelle bollette dell’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Lo rende noto l’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisando di aver approvato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelle bollette dell’elettricità . 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: consulta i requisiti e come ottenerlo

