Bonus anziani fino a 850 euro Troppo pochi i beneficiari

La CISL lancia un appello per modificare i criteri di accesso al bonus anziani, fissato fino a 850 euro, ritenuto insufficiente. Meloni, della Fnp, sottolinea l'importanza di raggiungere una maggiore copertura per gli over 80 non autosufficienti, evidenziando la necessità di supportare adeguatamente questo segmento vulnerabile della popolazione.

L'APPELLO DELLA CISL. Il sindacato chiede criteri di accesso meno restrittivi. Meloni (Fnp): raggiungere la maggioranza di over 80 non autosufficienti.

Da ecodibergamo.it: Per beneficiarne, appunto, oltre al requisito anagrafico (almeno 80 anni) serve un combinato disposto di reddito molto basso, percepire già l’assegno di accompagnamento e avere una condizione di non ...

msn.com scrive: La misura è dedicata agli over 80 non autosufficienti e intende sostenere l'autonomia e favorire la domiciliarità, integrando l'indennità di accompagnamento con un assegno fino a 850 euro mensili ...

Riporta leonardo.it: In cosa consiste il Bonus Anziani 2025 e come ottenerlo: i requisiti, gli importi e come inoltrare la domanda.

Il bonus per gli anziani over 80, che partirà dal 2025, prevede un contributo mensile di 850 euro. Questa misura è destinata a una platea limitata, circa 25.