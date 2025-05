Bonny Inter l’attaccante osservato speciale in Parma Napoli! Può essere un alleato in chiave Scudetto?

Bonny Inter, l’attaccante osservato speciale in Parma Napoli! Può essere un aiutante in chiave Scudetto? L’analisi del CorSport. Ange-Yoan Bonny è un nome che potrebbe essere importante non solo per il presente ma anche in ottica futura. Il calciomercato Inter osserva con attenzione l’attaccante del Parma, che affronterà il Napoli nel prossimo turno: il giovane francese, classe 2003, potrebbe rivelarsi un alleato inaspettato nella corsa scudetto dei nerazzurri. Ma non solo: il suo profilo è da tempo sul radar di Piero Ausilio, direttore sportivo interista. Come ricorda il Corriere dello Sport, nella gara d’andata tra Napoli e Parma fu proprio Bonny a portare in vantaggio i suoi su rigore, prima della rimonta dei partenopei nei minuti finali. In quella partita, il talento francese aveva attirato l’attenzione anche di Antonio Conte, che lo aveva identificato come possibile alternativa a Lukaku per caratteristiche fisiche e stile di gioco. 🔗Leggi su Internews24.com

