Danni e disagi a Cori per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul paese ieri, mercoledì 14 maggio. A fare il punto della situazione in serata è stata la stessa amministrazione per voce del sindaco Mauro De Lillis e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani. Le. 🔗Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Bombe d’acqua a Cori: danni per allagamenti, smottamenti e voragini sulle strade