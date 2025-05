Bologna trionfa in Coppa Italia | Ndoye decisivo Europa League conquistata

dall’inviato Gianmarco Marchini Caro amico, ti scrivo domani. PerchĂ© questa è una notte meravigliosa, di una felicitĂ mai provata, da respirare fino a prima di chiudere gli occhi. E anche chiudendoli, come si fa poi a dormire? Quelle immagini brillano ancora di una luce troppo forte. Il tiro di Ndoye, la resistenza finale, il triplice fischio, quella corsa pazza e scriteriata in braccio ai trentamila rossoblĂą di Roma. E ancora: De Silvestri che alza la Coppa Italia, Gianni Morandi in campo con gli occhi lucidi, Vincenzo Italiano dappertutto con gli occhi spiritati, Saputo che agita il trofeo sotto la curva. Ma no, non è la sera dei miracoli. E’ semplicemente la sera del Bologna, un Bologna gigantesco che rispedisce il Diavolo all’inferno e se ne torna in Paradiso. E il tutto si consuma con una facilitĂ disarmante, peculiaritĂ delle grandi squadre: dimensione a cui i rossoblĂą sono tornati dopo un percorso che negli ultimi due anni e mezzo è decollato e dopo un purgatorio che durava da decenni. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

