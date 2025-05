Bologna Pavan furioso | Ieri scandalo al VAR Hanno fatto le scenate per McKennie oggi vediamo se…

Nel post-partita di Bologna-Milan, culminata con la vittoria del Bologna per 1-0 e il trionfo in Coppa Italia 2024/25, un acceso dibattito sul VAR ha scosso l'ambiente calcistico. Mentre Ndoje festeggia la sua rete decisiva, l'attenzione si sposta sulle polemiche legate a McKennie. Scopriamo cosa è accaduto ieri sera in diretta su Canale 5.

Ieri sera il Bologna sconfiggendo il Milan per 1-0, grazie alle rete di Ndoje al 52? ha vinto la Coppa Italia 202425 con annessa qualificazione alla prossima Europa League (insieme alla quinta classificata del campionato di Serie A). Nel post partita in onda su Canale 5, l'ex arbitro Graziano Cesari, ha fatto vedere due casi.

