Bologna Matri esalta Ndoye | "Un giocatore straordinario ora è anche decisivo con i goal"

Alessandro Matri elogia Dan Ndoye, definendolo "un giocatore straordinario" dopo la sua prestazione decisiva nella finale di Coppa Italia. Il Bologna ha trionfato 1-0 contro il Milan grazie al gol del giovane talento, che si conferma protagonista nella scalata della squadra verso il successo.

Alessandro Matri celebra Dan Ndoye, match-winner della finale di Coppa Italia vinta dal Bologna per 1 a 0 ai danni del Milan. L`ex attaccante,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Scrive calciomercato.com: Alessandro Matri celebra Dan Ndoye, match-winner della finale di Coppa Italia vinta dal Bologna per 1 a 0 ai danni del Milan. L`ex attaccante, oggi opinionista per.

Bologna, il responsabile medico: "Ndoye recuperato a breve"

Come scrive fantacalcio.it: “Adesso c’è il problema muscolare di Ndoye ma è una cosa lieve, pensiamo di recuperarlo a breve. Per la finale di Coppa Italia direi che può essere a disposizione di Italiano“.

Bologna, tegola Ndoye: salta la Juventus, a rischio anche la finale di Coppa Italia con il Milan

calciomercato.com scrive: Brutte notizie per il Bologna di Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno di Dan Ndoye per 2-3 settimane. Per l'attaccante svizzero è a rischio quindi la partecipazione alla finale di Coppa ...

