Bologna Italiano e il retroscena con Sartori | "Mi rinfaccia che non volevo venire Resto e rinnovo? Ne parleremo"

Il Bologna torna a festeggiare con una storica vittoria in Coppa Italia, dopo 51 anni di attesa. Una squadra rinvigorita dalla guida di Vincenzo Italiano, che ha superato le tensioni con Sartori: "Mi rinfaccia che non volevo venire, resto e rinnovo, ne parleremo". Statistiche e retroscena di un trionfo che rimarrà nella storia rossoblu.

Ci voleva Vincenzo Italiano per porre fine a un digiuno che durava da 51 anni: da tanto il Bologna non vinceva la Coppa Italia. Le statistiche. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Bologna, Italiano e il retroscena con Sartori: "Mi rinfaccia che non volevo venire. Resto e rinnovo? Ne parleremo"

Riporta calciomercato.com: In conferenza stampa, Italiano ha parlato di questo e rivelato un retroscena sul suo passato ... e lo faremo con grande serenità. Oggi Sartori mi ha rinfacciato che ci ho messo troppo a scegliere ...

Il ritorno a Bologna degli eroi della Coppa Italia: “Abbiamo fatto la storia”

Secondo bologna.repubblica.it: In stazione nel cuore della notte, l’abbraccio con i tifosi. Castro: “Il primo trofeo di una serie” ...

Bologna, Sartori: "Italiano, Arteta e Farioli tra i miei allenatori preferiti"

sport.sky.it scrive: Allenatori bravi? Arteta dell'Arsenal e l'italiano Farioli dell'Ajax". "Penso solo al Bologna, faremo di tutto per la Champions" Sartori, intervenuto a margine della presentazione del libro "Il ...

