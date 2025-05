Bologna in Europa League | Sogni di Champions ancora vivi dopo la Coppa Italia

Dopo la vittoria in Coppa Italia, i sogni di Champions del Bologna sono più vivi che mai. La squadra di Italiano ha conquistato un posto certo in Europa League, ma le ambizioni non si fermano qui. Da Bologna a Riad, la strada verso traguardi ancora più ambiziosi è aperta e i tifosi sognano in grande.

Da Bologna a Riad, passando per l’Europa League o forse, qualcosa in più. La finale di Coppa Italia ha dato una certezza ai rossoblù di Italiano, comunque finisca il campionato sarà certa la partecipazione alla seconda competizione continentale. La vittoria nella notte dell’Olimpico ha infatti permesso alla squadra di Vincenzo Italiano di staccare il pass per l’ Europa League, non escludendo sogni più ambiziosi. Sì perché le sconfitte della Roma e il pari di Lazio e Juve hanno lasciato ancora qualche spiraglio al Bologna per sperare nella qualificazione alla Champions bissando lo storico risultato della passata stagione. Saranno le sfide contro Fiorentina in Toscana e Genoa al Dall’Ara a dare questo ultimo verdetto su un’altra indimenticabile cavalcata. Molto dipenderà anche dalle romane che dovranno rallentare ancora per far riprendere il treno al Bologna e in particolare la Juventus, a parimerito con la Lazio e virtualmente qualificata alla prossima Champions League. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna in Europa League: Sogni di Champions ancora vivi dopo la Coppa Italia

