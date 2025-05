Bologna Fc trionfa in Coppa Italia dopo 51 anni | una notte da leggenda per i rossoblù

Il Bologna FC torna alla ribalta e scrive una pagina di storia calcistica dopo 51 anni, trionfando in Coppa Italia. Con un’emozionante vittoria per 1-0 contro il Milan, la squadra di Vincenzo Italiano riporta a casa un trofeo atteso da generazioni, rendendo questa notte un momento leggendario per i tifosi rossoblù e per la città.

Dopo più di mezzo secolo di attesa, il Bologna riscrive la storia: la squadra guidata da Vincenzo Italiano ha conquistato la Coppa Italia, battendo in finale il Milan (1-0) e tornando a sollevare il trofeo nazionale a distanza di 51 anni dall’ultima volta, nel lontano 1974. Una cavalcata straordinaria Il percorso del Bologna in questa edizione della Coppa Italia è stato impeccabile: dai primi turni affrontati con determinazione e qualità. I rossoblù hanno mostrato un gioco moderno, coraggioso e spettacolare. La squadra ha saputo mescolare giovani talenti e veterani esperti, costruendo un gruppo unito e affamato di successi. La finale: cuore, grinta e magia All’Olimpico, davanti a una cornice di pubblico eccezionale, è andata in scena una partita intensa. Il Bologna è partito subito forte, trovando il gol del vantaggio al 53? grazie a Ndoye, che ha messo in rete il pallone con un destro chirurgico dal limite dell’area. 🔗Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Bologna Fc trionfa in Coppa Italia dopo 51 anni: una notte da leggenda per i rossoblù

Cosa riportano altre fonti

Coppa Italia 2025: il Bologna trionfa sul Milan e conquista il trofeo dopo 51 anni

Riporta calcioin.it: Chi ha vinto la Coppa Italia 2025? Qual è stato il risultato tra Milan e Bologna? Chi ha segnato il gol decisivo nella finale all’Olimpico?

Coppa Italia, trionfo Bologna: battuto il Milan, è il primo trofeo dopo 51 anni

Scrive giornaledipuglia.com: Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro Mariani ha fischiato la fine dell’incontro sancendo il trionfo del Bologna, che conferma così una stagione da incorniciare, già impreziosita da una storica ...

Alza la Coppa, Bologna! L'hai conquistata alla grande

Si legge su corrieredellosport.it: Dopo 51 anni il trofeo tricolore è ornato rossoblù, al termine di una finale nettamente meritata dalla squadra di Italiano che si gode il primo trionfo ed entra in Europa League. Malissimo il Milan: i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta-Bologna: Quarti di finale di Coppa Italia, formazioni e dove seguire la partita

Questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle ore 21:00, l' Atalanta affronterà il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo.