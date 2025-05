bologna domani il nostro speciale sulla storica vittoria in coppa italia e un incarto con il poster della squadra da collezione

Bologna, 15 maggio 2025 – Una comunità in festa, che non vuole svegliarsi da un sogno atteso da 51 anni. Il Bologna di Vincenzo Italiano, con la storica vittoria della Coppa Italia conquistata allo stadio Olimpico di Roma contro il Milan, ha fatto gioire e commuovere tutti i bolognesi, stretti l’uno all’altro in un grande abbraccio ideale. E il Carlino, come sempre, è in prima linea per raccontare i grandi eventi che segnano la città. Domani (venerdì) sul nostro giornale i lettori troveranno uno speciale di tante pagine dedicato al trionfo rossoblù, con interviste esclusive, approfondimenti, numerose foto della festa dei tifosi e analisi tecniche, con lo sguardo rivolto anche al futuro, per raccontare nei minimi dettagli il Bologna di oggi e di domani. Non solo. In abbinamento con il Carlino ci sarà anche un inserto speciale con all’interno il maxi-poster della squadra da collezionare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

