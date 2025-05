Bologna di Juan Miranda vince la Coppa dall’Italia … 51 anni dopo!

2025-05-14 23:04:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il bologna, con a Grande prestazione dell’ex giocatore di Betis E un po ‘di Ndoyo cinque minuti dopo il secondo tempo, È fatto con il COPPA d’Italia 51 anni dopo. Aveva raggiunto la sua ultima coppa nella stagione 1973-74. La maledizione di Milano continua che porta Dal 2003 con Ancelotti In panchina in quel momento, senza sollevare questo trofeo. La prima parte è iniziata alla fine, con a Bronco incontro in cui le due squadre si sono schiacciate dal minuto una alla ricerca di una posizione nella prossima Europa League. Jovic aveva l’obiettivo nei suoi stivali due volte nella stessa commedia. Ma il Ex da Madrid perdona in due aste di Extresis nella piccola area, Skorupski Ha salvato sotto i bastoncini e la parte posteriore si è liberata. 🔗Leggi su Justcalcio.com

