Bologna da urlo l’emozione di Zuppi | Voglio andare al Dall’Ara per la prima volta

Il 15 maggio 2025, Bologna ha celebrato una vittoria storica in Coppa Italia, suscitando entusiasti sentimenti in tutta la città. Tra i festeggiatori c'è anche Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna, che, pur assente durante la partita, ha condiviso la sua gioia con i tifosi, sottolineando l'importanza di momenti che uniscono la comunità.

Bologna, 15 maggio 2025 – La vittoria del Bologna in Coppa Italia "è stata un'emozione grandiosa" anche per Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna. Intervenuto a margine del convegno "Donare il corpo alla scienza - la potenza della generosità", il cardinale ha ammesso di non aver visto la partita "altrimenti mi sarei fatto coinvolgere dall'entusiasmo" e ribadito la sua volontà di "andare al Dall'Ara per la prima volta". Quale migliore occasione se non quella di vivere lo stadio dopo una vittoria in Coppa Italia che mancava da 51 anni? L'emozione dei 30mila tifosi a Roma e di tutti coloro che hanno visto la partita in città, "crea un grande senso di comunità, su questo punto ha ragione mister Italiano: è una vittoria di comunità", dice Zuppi. E aggiunge: "Solo facendo squadra si vince, questa è la lezione che ci ha dato il Bfc". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna da urlo, l’emozione di Zuppi: “Voglio andare al Dall’Ara per la prima volta”

