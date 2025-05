Bologna Campione Milan KO | l’analisi tattica di Pellé svela le chiavi della sconfitta

Il sogno di conquistare la Coppa Italia svanisce per il Milan, battuto 1-0 dal Bologna. Un risultato che invita a riflettere sulle scelte tattiche e sulle dinamiche di gioco. L'analisi di Mattia Pellé rivela le chiavi della sconfitta rossonera e offre spunti interessanti sulla prestazione della squadra. Scopriamo insieme i dettagli.

Il sogno Coppa Italia si infrange per il Milan, sconfitto 1-0 dal Bologna: ecco l'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bologna Campione, Milan KO: l’analisi tattica di Pellé svela le chiavi della sconfitta

