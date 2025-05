Bodycam per il personale del gruppo Fs | al via la sperimentazione in Puglia

Parte oggi in Puglia la sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security, parte del Gruppo FS Italiane. Per i prossimi quattro mesi, dieci dispositivi saranno utilizzati dagli operatori, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e proteggere tanto il personale quanto i viaggiatori nelle stazioni ferroviarie.

