BMW è la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei dealer in Italia

BMW si conferma leader nel settore automobilistico in Italia, conquistando il prestigioso titolo di Marchio n.1 in Soddisfazione dei Dealer secondo DealerSTAT. Il premio è stato ritirato da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, durante la 22ª edizione dello Studio DealerSTAT, che analizza la qualità del servizio e il supporto ai concessionari.

