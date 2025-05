Cene in allegria a ritmo di jazz e non solo. Un viaggio in musica scandito a tappe attraverso i grandi successi del passato fino alle hit di oggi con artisti come Mario Lavezzi, Simona Bencini, Joyce Ealine Yuille, Luca Jurman. Il tutto abbinato ai cibi scelti, di volta in volta, fra menu di terra o di mare, abbinati ai vini. A proporre il format è il ristorante Don Lisander in collaborazione con il Blue Note Milano, otto concerti serali a partire dal 5 giugno sino al 24 luglio. Per gli orfani del Blue Note che chiuderà la programmazione in anticipo rispetto agli altri anni (quindi a fine mese), per avviare la ristrutturazione del locale, è una buona notizia. Ma è sicuramente l’occasione per "allargare" il pubblico e "portare fuori i nostri artisti", dice Daniele Genovese, direttore manager di Blue Note Milano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blue Note e Don Lisander. L’alleanza fra musica e cibo accende le sere d’estate