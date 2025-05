Bloccato ed espulso all’arrivo a Malpensa l’estremista di destra Rasmus Paludan

Rasmus Paludan, leader del partito danese di estrema destra, è stato bloccato ed espulso all'arrivo all'aeroporto di Malpensa. Famoso per le sue provocazioni contro il Corano, il suo fermo è avvenuto a due giorni dal controverso Remigration Summit, un incontro organizzato da gruppi di estrema destra in Italia.

Rasmus Paludan, leader di un piccolo partito di estrema destra danese noto per aver incendiato copie del Corano in pubblico, è stato fermato all’aeroporto di Malpensa non appena giunto in Italia, due giorni prima del cosiddetto Remigration summit, l’incontro, promosso da movimenti dell’estrema destra europea nelle vicinanze dell’aeroporto. Dopo l’identificazione, le autorità hanno disposto l’ espulsione di Paludan per ragioni legate all’ordine pubblico. L’evento dell’estrema destra in programma nel varesotto ideato da Martin Sellner. Paludan ha sostenuto di trovarsi in Italia per motivi turistici, ma ha aggiunto che, qualora l’evento si svolgesse regolarmente «potrebbe essere presente tra gli spettatori». Il summit, ideato dal militante austriaco Martin Sellner, avrebbe dovuto inizialmente tenersi in un hotel a Somma Lombardo, struttura che ha successivamente annullato la disponibilità. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bloccato ed espulso all’arrivo a Malpensa l’estremista di destra Rasmus Paludan

