Blitz nell' appartamento del sospettato gli agenti trovano cocaina e marijuana

Blitz delle forze dell'ordine in un appartamento di Ferrara: un giovane straniero è stato arrestato con oltre 50 grammi di cocaina e marijuana. L'operazione, avvenuta nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, ha confermato i sospetti su di lui, portando a un'importante cattura nel contrasto allo spaccio di droga.

Prima i sospetti, poi la conferma. E' finito in manette un giovane straniero, trovato in possesso di oltre 50 grammi di droga. Le manette sono scattate nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, all'interno dell'abitazione del soggetto.

