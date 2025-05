Blitz in un appartamento di Carpi preso un pusher 22enne

Ieri mattina, a Carpi, un blitz delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un pusher 22enne nel corso di una perquisizione domiciliare. L'intervento, mirato al contrasto del traffico di stupefacenti e alla prevenzione della criminalitĂ , ha visto il supporto dell'unitĂ cinofila della Polizia Locale di Vignola, testimoniando l'efficacia delle indagini svolte.

Ieri mattina, nell'ambito dell'attivitĂ di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione della criminalitĂ , si è svolta una perquisizione domiciliare da parte dei poliziotti carpigiani, con il supporto dell'unitĂ cinofila della Polizia Locale di Vignola. Le indagini svolte.

