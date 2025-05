Blitz della polizia locale in un insediamento di tredici baracche, sgomberato e smantellato un villaggio abusivo. All’interno delle baracche costruite con materiali di fortuna, gli agenti hanno rinvenuto materassi, cucine rudimentali e stufe improvvisate per il riscaldamento, segno evidente di un’organizzazione interna che aveva trasformato l’insediamento in un vero e proprio villaggio autosufficiente al di fuori della legalità e delle norme igienico-sanitarie. La polizia locale insieme alle forze dell’ordine aveva già effettuato nella zona diversi interventi mirati e nelle scorse settimane era stato intimato agli occupanti abusivi l’allontanamento perché l’area sarebbe stata oggetto di sgombero. Nell’area della baraccopoli venivano segnalate frequenti colonne di fumo: erano le guaine dei cavi elettrici rubati in zona che venivano bruciati una volta estratto il rame. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz della polizia locale in un villaggio abusivo. Smantellate le baracche