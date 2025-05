Blasioli sul numero dei passeggeri sui bus lungo la strada parco | I conti non tornano VIDEO

Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico, solleva dubbi sui dati sui passeggeri dei bus elettrici lungo la strada parco. In un video, esprime preoccupazioni riguardo alla veridicità delle cifre e ha presentato un'interpellanza al consiglio regionale per ottenere chiarimenti sul reale numero di utenti dei mezzi pubblici.

I numeri sui passeggeri che stanno utilizzando i bus elettrici lungo la strada parco potrebbero non essere reali. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che ha presentato un'interpellanza al consiglio regionale al fine di conoscere l'esatto numero di passeggeri.

