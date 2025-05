Blake Lively ha ricattato Taylor Swift minacciando di diffondere i suoi sms? Accuse completamente false

L'attrice, coinvolta in un'aspra battaglia legale contro il regista di It Ends with Us Justin Baldoni, ha respinto le accuse 'totalmente slegate dalla realtà'. Gli avvocati di Blake Lively hanno respinto le accuse mosse dal team legale di Justin Baldoni secondo cui l'attrice avrebbe ricattato l'amica Taylor Swift minacciando di diffondere pubblicamente i suoi messaggi per estorcerle il sostegno contro Baldoni. Secondo la lettera dell'avvocato Bryan Freedman, depositata mercoledì presso il tribunale e presentata al giudice Lewis J. Liman, "Michael Gottlieb di Willkie Farr, membro del team legale di Blake Lively, avrebbe contattato un avvocato di Venable che rappresenta la signora Swift intimando alla signora Swift di rilasciare una dichiarazione di sostegno per la signora Lively e minacciando di diffondere messaggi di testo privati . 🔗Leggi su Movieplayer.it

