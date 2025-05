Bisi in festa torna la rassegna delle feste dedicate ai preziosi legumi del Veneto

Ritorna Bisi in Festa, la quarta edizione della rassegna dedicata ai pregiati legumi del Veneto! Dal 11 maggio al 24 agosto, Unpli Veneto celebra i dolci e verdissimi bisi con sette sagre tradizionali e novità imperdibili. Un delizioso viaggio tra sapori, tradizione e cultura gastronomica, da non perdere!

Torna Bisi in Festa, quarta edizione della rassegna del gusto firmata Unpli Veneto che, dall'11 maggio al 24 agosto, metterà in mostra uno tra i prodotti fiore all'occhiello del Veneto: i dolci e verdissimi bisi. New entry Oltre alle sette tradizionali sagre che compongono il calendario.

