Bioparco filmata la rara nascita di un avvoltoio papa

All'8 maggio, mentre la città attendeva con ansia il nome del nuovo pontefice, un evento straordinario si compiva a pochi chilometri di distanza: la nascita di un avvoltoio papa in un bioparco. Questo raro avvenimento ha catturato l'attenzione degli appassionati di natura, testimoniando la bellezza della vita che continua inaspettatamente. La new entry avrà un ruolo speciale nel conservare la specie.

