Bimbo rischia di soffocare per una caramella | salvato da un carabiniere fuori servizio

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 15 maggio 2025 – Grande paura per un bimbo di 2 anni che ha rischiato soffocare a causa di una caramella:  è stato salvato da un carabiniere fuori servizio che ha praticato le manovre salvavita. Pochi attimi che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte per il piccolo, salvato con la manovra di Heimlich. E’ successo ieri all’interno di un noto centro commerciale di Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna. Un militare della locale stazione era appena arrivato con l’intento di fare alcuni acquisti quando ha notato una giovane spaventatissima e le si è avvicinato. La donna, straniera, con non poca fatica e presa da panico ha spiegato che il figlio, un bimbo di poco più di due anni, dopo aver ingerito una caramella, stava avendo gravi difficoltà a respirare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

