Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche | al Santobono per cure salvavita

Un bimbo palestinese, proveniente dalla Striscia di Gaza, è arrivato a Napoli per ricevere cure salvavita presso l'ospedale Santobono. In volo militare, il piccolo è accompagnato dal padre e dal nonno, pronti a combattere per la sua salute. Una storia di speranza e solidarietà che merita di essere raccontata. Continua a leggere...

Un bimbo palestinese della Striscia di Gaza è arrivato al Santobono di Napoli per cure mediche. È giunto in città con padre e nonno in volo militare da Gaza. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita

Approfondimenti da altre fonti

“Perché a Gaza non entrano latte, cibo e medicine?”, il dolore di una mamma: “Perderò la mia bimba”

Secondo fanpage.it: La malnutrizione tra i bimbi sempre più grave a Gaza mentre il blocco israeliano arriva al terzo mese. Il dolore di una mamma che vive nel terrore di perdere la bimba: “Il mondo non può aprire i ...

Denunciato un ufficiale per la morte di Hind Rajab, la bimba uccisa mentre chiedeva aiuto

Lo riporta repubblica.it: L’Idf ha sparato anche contro l’ambulanza che tentava di soccorrerla. Le disperate telefonate della piccola hanno fatto il giro del mondo. Ora la fondazione ...

Lite Taverna Santa Chiara, la Comunità Palestinese di Napoli: “Delusi dal Comune”

Secondo fanpage.it: La Comunità Palestinese: “Delusi dal Comune di Napoli”. Nives Monda: “Occasione sprecata”. Domani conferenza stampa in piazza Bellini con De Magistris.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gaza - morto bimbo di 6 mesi arrivato in Italia

E' morto nella notte a Parma uno dei 16 bambini palestinesi, che avevano bisogno di soccorso sanitario urgente, arrivati ieri in Italia da Gaza.