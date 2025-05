Bimbo di tre anni dalla Palestina al Santobono per essere curato | soffre di una grave malattia del sistema immunitario

Nabeel, un bimbo di tre anni originario di Beit Hanoun, è giunto questa mattina all'ospedale Santobono di Napoli per ricevere cure urgenti per una grave malattia del sistema immunitario. Il suo viaggio, avvenuto all'alba, segna una speranza per il piccolo, costretto a lasciare una terra martoriata dalle difficoltà.

Il piccolo Nabeel, tre anni il prossimo mese di luglio, è arrivato questa mattina, alle prime luci dell’alba, all’ospedale Santobono di Napoli, dopo il trasferimento in ambulanza dall’aeroporto di Pratica di Mare. Arriva da Beit Hanoun, città situata nel nord-est della martoriata Striscia di Gaza. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bimbo di tre anni dalla Palestina al Santobono per essere curato: soffre di una grave malattia del sistema immunitario

