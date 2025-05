Bimba di 6 anni non va a scuola maestre danno l’allarme | vegliava la madre morta in casa da ore

Una tragica scoperta ha sconvolto Trieste, dove una bambina di 6 anni è stata trovata in lacrime accanto alla madre, morta da ore. La donna, fuggita dalla guerra in Ucraina, viveva con la sua piccola in una situazione drammatica. I soccorritori e le autorità si impegnano ora a trovare una nuova famiglia per la bimba, offrendo supporto in questo momento difficile.

Straziante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori in un appartamento a Trieste dove la trentenne scappata dalla guerra in Ucraina viveva con la sua bambina. La piccola in lacrime era abbracciata alla madre ormai priva di vita. "Faremo di tutto per starle vicino e trovarle una famiglia" ha assicurato il sindaco.

