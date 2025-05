Bimba di 3 anni cade dalla finestra a Maddaloni ricoverata al Santobono

Una bambina di 3 anni è caduta dalla finestra della sua casa a Maddaloni, nel Casertano. Ricoverata all'ospedale Santobono, ha subito una frattura ma non è in pericolo di vita. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. Continua a leggere…

Una bambina di 3 anni è caduta dalla finestra della sua abitazione a Maddaloni, nel Casertano; avrebbe riportato una frattura, escluso il pericolo di vita. Indaga la Polizia.

