Bilancio Ue Lupo Priorità sviluppo e lotta a disuguaglianze

Giuseppe Lupo, eurodeputato del Partito Democratico, sottolinea l'importanza di superare il tetto dell'1% del contributo sul PIL degli Stati membri e di potenziare il debito comune. Questa strategia è cruciale per affrontare le attuali sfide europee e promuovere lo sviluppo, nonché per combattere le disuguaglianze, in vista delle prossime proposte del bilancio UE.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Superare il tetto dell’1% del contributo sul Pil degli Stati membri e potenziare il debito comune per le sfide attuali e quelle prossime è la chiave per il futuro”. Lo dichiara l’eurodeputato del Partito democratico, Giuseppe Lupo, in vista della proposta sul prossimo bilancio pluriennale dell’ Unione europea che la Commissione presenterà nei prossimi mesi. ”È necessario rafforzare i programmi Erasmus e quelli della ricerca, aumentare gli investimenti comuni”, ha aggiunto. xf4mca3sat Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Bilancio Ue, Lupo “Priorità sviluppo e lotta a disuguaglianze”

