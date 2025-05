Biglietti PSG Inter UFFICIALE l’inizio della distribuzione dei codici per i tagliandi! Ecco i dettagli

Inizia ufficialmente la distribuzione dei codici per i biglietti della finale di Monaco tra PSG e Inter! Scopri tutti i dettagli e le informazioni ufficiali direttamente dal sito dell'Inter. Non perdere l'occasione di assistere a questo emozionante incontro. Ecco tutto ciò che devi sapere per garantirti il tuo tagliando!

Biglietti PSG Inter, UFFICIALE l’inizio della distribuzione dei codici per i tagliandi! Ecco i dettagli ufficiali dal sito nerazzurro. Cosi il sito ufficiale dell’ Inter su tutte le info per i biglietti della finale di Monaco contro il PSG: TUTTE LE INFO. Inizia oggi, giovedì 15 maggio, la distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per assistere alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio alle 21:00. In questi giorni più di 80mila tifosi nerazzurri hanno fatto richiesta sul canale ufficiale del Club: una richiesta ampiamente superiore alla disponibilità. Come già precedentemente comunicato, non sarà purtroppo possibile accontentare tutti i sostenitori nerazzurri. Il Club ha utilizzato un criterio di assegnazione che punta a premiare i tifosi più fedeli, che tiene in considerazione anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti PSG Inter, UFFICIALE l’inizio della distribuzione dei codici per i tagliandi! Ecco i dettagli

Le notizie più recenti da fonti esterne

UFFICIALE – Codici biglietti PSG-Inter: parte la prima distribuzione

Secondo inter-news.it: L'Inter ha comunicato il via alla distribuzione dei codici per acquistare i biglietti della finale tra PSG e Inter. Di seguito tutte le informazioni. INFO - Leggi su Inter-News ...

Psg-Inter, inizia oggi la distribuzione dei codici per i biglietti: tutte le info importanti

Da fcinter1908.it: Inizia oggi, giovedì 15 maggio, la distribuzione dei codici per l'acquisto dei biglietti per assistere alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter ...

Inter-PSG, come acquistare i biglietti per la finale di Champions League: i prezzi e le info sulla vendita

Come scrive fanpage.it: Sono aperte le richieste per l'acquisto dei biglietti dedicati ai tifosi delle due squadre finaliste della Champions League: tutte le informazioni sulla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vendita Biglietti Finale Coppa Italia 2022 Inter Juventus : Ecco le info

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In effetti, quasi tutto. Infatti, prima della partita, i biglietti per la partita non sono ancora stati messi in vendita.